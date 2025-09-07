Это сигнал, что Россия не хочет завершить войну дипломатически, – Келлог об ударе по Кабмину
- Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что российский удар по зданию правительства в Киеве свидетельствует о нежелании России завершить войну дипломатическим путем.
- Келлог отметил, что такая атака, которая является крупнейшей за время войны, может привести к эскалации конфликта, и отметил усилия президента Трампа для прекращения войны.
Спецпредставитель президента США прокомментировал российский удар по зданию Правительства в Киеве. Он отметил, что таким образом Россия не сигнализирует, что намерена завершить войну дипломатическим путем.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на спецпредставителя президента США Кита Келлога.
Что сказал Келлог об отношении России к дипломатии?
Спецпредставитель президента США подчеркнул, что опасность в любой войне – это эскалация. По его мнению, Москва сейчас идет на такой шаг, осуществив самую большую атаку за время войны.
Речь идет о ударе врага, в частности, по зданию правительства 7 сентября. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что впервые из-за российской атаки повреждено здание Правительства, в частности крыша и верхние этажи.
Эта атака не является сигналом того, что Россия хочет дипломатически завершить войну,
– резюмировал Келлог.
Он вспомнил, что был в здании Кабинета Министров с Юлией Свириденко за две недели до атаки. "История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за таких действий. Именно поэтому президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну", – подчеркнул политик.
Как американский политик критикует массированные атаки России?
Напомним, что в ночь на 28 августа российские захватчики совершили массированную атаку на Киев. Оккупанты убили по меньшей мере 25 человек.
В свою очередь, специальный посланник президента США Кит Келлог резко осудил массированную ночную атаку России на столицу Украины.
"Прошлой ночью Россия осуществила вторую по величине воздушную атаку этой войны... Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева – взрывали гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей", – заявил Келлог.