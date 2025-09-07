Спецпредставитель президента США прокомментировал российский удар по зданию Правительства в Киеве. Он отметил, что таким образом Россия не сигнализирует, что намерена завершить войну дипломатическим путем.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на спецпредставителя президента США Кита Келлога.

Что сказал Келлог об отношении России к дипломатии?

Спецпредставитель президента США подчеркнул, что опасность в любой войне – это эскалация. По его мнению, Москва сейчас идет на такой шаг, осуществив самую большую атаку за время войны.

Речь идет о ударе врага, в частности, по зданию правительства 7 сентября. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что впервые из-за российской атаки повреждено здание Правительства, в частности крыша и верхние этажи.

Эта атака не является сигналом того, что Россия хочет дипломатически завершить войну,

– резюмировал Келлог.

Он вспомнил, что был в здании Кабинета Министров с Юлией Свириденко за две недели до атаки. "История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за таких действий. Именно поэтому президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну", – подчеркнул политик.

Как американский политик критикует массированные атаки России?