Це сигнал, що Росія не хоче завершити війну дипломатично, – Келлог про удар по Кабміну
- Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що російський удар по будівлі уряду в Києві свідчить про небажання Росії завершити війну дипломатичним шляхом.
- Келлог відзначив, що така атака, яка є найбільшою за час війни, може призвести до ескалації конфлікту, і наголосив на зусиллях президента Трампа для припинення війни.
Спецпредставник президента США прокоментував російський удар по будівлі Уряду у Києві. Він зауважив, що таким чином Росія не сигналізує, що має намір завершити війну дипломатичним шляхом.
Про це пише 24 Канал із посиланням на спецпредставника президента США Кіта Келлога.
Що сказав Келлог про ставлення Росії до дипломатії?
Спецпредставник президента США підкреслив, що небезпека у будь-якій війні – це ескалація. На його думку, Москва наразі йде на такий крок, здійснивши найбільшу атаку за час війни.
Мовиться про удар ворога, зокрема, по будівлі Уряду 7 вересня. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що вперше через російську атаку пошкоджена будівля Уряду, зокрема дах і верхні поверхи.
Ця атака не є сигналом того, що Росія хоче дипломатично завершити війну,
– резюмував Келлог.
Він згадав, що був у будівлі Кабінету Міністрів з Юлією Свириденко за два тижні до атаки. "Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії. Саме тому президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну", – підкреслив політик.
Як американський політик критикує масовані атаки Росії?
Нагадаємо, що в ніч проти 28 серпня російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ. Окупанти вбили щонайменше 25 людей.
Своєю чергою, спеціальний посланець президента США Кіт Келлог різко засудив масовану нічну атаку Росії на столицю України.
"Минулої ночі Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку цієї війни… Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва – підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів", – заявив Келлог.