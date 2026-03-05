Нож в спину: за день до атаки на Азербайджан Алиев выразил соболезнования из-за гибели Хаменеи

В четверг, 5 марта, иранские дроны впервые атаковали Азербайджан: под ударом оказался приграничный город Нахичевань. Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщалось на официальном сайте президента Азербайджана.

О чем говорил Алиев?

В среду, 4 марта, Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи "и многих мирных жителей".

Политик также провел встречу с послом Ирана Моджтабой Демирчилу.

Президент Ильхам Алиев отметил, что всегда будет вспоминать с самыми приятными впечатлениями встречи с аятоллой Али Хаменеи, состоявшиеся во время его визитов в Иран,

– отмечалось на официальном сайте.

Уже на следующий день иранские дроны оказались в Азербайджанеодин попал в здание терминала аэропорта в Нахичеване, а другой упал вблизи здания школы в селе Шакарабад.

В МИД страны "решительно осудили" атаку и заявили, что в результате удара пострадали двое гражданских лиц. Кроме этого, в министерстве отметили, что атака на Азербайджан является нарушением норм и принципов международного права и способствует усилению напряженности в регионе.

Мы требуем от Исламской Республики Иран предоставить в кратчайшие сроки четкое объяснение по этому случаю, провести соответствующее расследование и принять необходимые срочные меры для обеспечения того, чтобы такие атаки не повторялись в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры,

– говорится в заявлении.

