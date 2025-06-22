В Иране заявили, что продолжат обогащать уран после атак на их ядерные объекты

Иран не планирует останавливаться в обогащении урана, несмотря на недавние удары Соединенных Штатов по сразу нескольким ядерным объектам страны.

Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), передает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters и Tehran Times.

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Какое заявление сделали в ОАЭИ

Организация по атомной энергии Ирана после американских ударов заявила, что не позволит остановить развитие своей "национальной промышленности", намекнув на дальнейшее ядерное развитие страны. Там осудили атаку на их объекты.

После жестоких атак сионистского врага в течение последних нескольких дней, сегодня на рассвете ядерные объекты страны в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы врагами исламского Ирана. Это жестокий акт, противоречащий международному праву, особенно Договору о нераспространении ядерного оружия,

– говорится в заявлении.

В документе добавляют, что совершенные действия противоречат международному праву, а также были осуществлены "в тени равнодушия и даже при сотрудничестве" с Международным агентством по атомной энергии. В Иране ожидают осуждения недавней атаки.

К слову, ранее Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты могут нанести новые удары по другим целям в Иране, если Тегеран не согласится на мир. Незадолго до этого президент США рассказал об успешной атаке на ядерные объекты.