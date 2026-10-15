Премьеру Болгарии не хватает доказательств, что именно Россия атакует украинские корабли в Черном море

Болгария считает недостаточными доказательства того, что за морскими атаками у ее побережья стоит именно Россия. Москва тем временем потопила несколько судов.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев перед началом саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

Что говорит премьер Болгарии об атаках на суда

Радев признал, что логика указывает на то, что суда атакует именно Россия.

У нас есть предположения, и я высказал эти предположения российскому послу, которого я вызвал. В конце концов, это просто нелогично, чтобы Украина проводила атаки на корабли с собственным зерном,

– сказал он.

Но при этом ему не хватает "твердых доказательств", что эти дроны именно российские.

Хотя болгарский премьер и не исключил, что они появятся позже.

"Мы делаем все возможное, мы обследовали один из уцелевших кораблей, мы отправили туда команду – но они ничего не нашли. Мы надеемся найти обломки дрона на судне CHELSEA 3, когда доставим его в док, и тогда надеемся получить веские доказательства", – отметил он.

Радев признал, что опасается последствий того, что предположение подтвердится, и это будет означать, что Россия совершила атаку на территории НАТО.

Когда мы говорим о нападении на какое-то государство, нельзя не приводить весомых и четких доказательств. Мы очень четко заявили, что не хотим быть участниками этой войны. Но логично, что атака исходила из России, потому что ее результаты выгодны России. Это очень, очень напоминает террористический акт, что вызывает большую тревогу,

– добавил он.

К слову, помимо атак у побережья Болгарии, недавно вблизи Софии был с неизвестные повредили огнем 11 из 17 антенн спутниковой сети Starlinkа компании SpaceX. Власти заявили о возможной диверсии.