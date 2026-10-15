Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев перед початком саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Що каже прем'єр Болгарії про атаки на судна

Радев визнав, що логіка свідчить, що судна атакує саме Росія.

У нас є припущення, і я висловив ці припущення російському послу, якого я викликав. Зрештою, це просто нелогічно, щоб Україна атакувала кораблі з власним зерном,

– сказав він.

Але при цьому йому не вистачає "твердих доказів", що ці дрони саме російські.

Хоча й болгарський прем'єр не виключив, що вони з'являться згодом.

"Ми робимо все можливе, ми дослідили один із вцілілих кораблів, ми надіслали туди команду – але вони нічого не знайшли. Ми сподіваємося знайти уламки дрона на кораблі CHELSEA 3, коли доправимо його в док, і тоді сподіваємося мати тверді докази", – зазначив він.

Радев визнав, що боїться наслідків того, що припущення підтвердиться, і це означатиме, що Росія здійснила атаку на територію НАТО.

Коли ми говоримо про напад на певну державу, не можна не наводити вагомих і чітких доказів. Ми дуже чітко заявили, що не хочемо бути учасниками цієї війни. Але логічно, що атака походила з Росії, бо її результати вигідні Росії. Це дуже, дуже нагадує терористичний акт, що викликає велике занепокоєння,

– додав він.

До слова, окрім атак біля узбережжя Болгарії, нещодавно поблизу Софії невідомі пошкодили вогнем 11 із 17 антен супутникової мережі Starlink компанії SpaceX. Влада заявила про можливу диверсію.