Владимир Зеленский 24 августа заявил, что дружба между Украиной и Венгрией зависит от позиции официального Будапешта, вероятно, имея в виду украинские атаки по российскому нефтепроводу "Дружба". Из-за этого венгерская сторона разозлилась на президента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который призвал Зеленского прекратить угрозы в адрес Будапешта.

Смотрите также Деньги на "Дружбе": сколько зарабатывает Россия на импорте нефти в Словакию и Венгрию

Что ответил Сийярто на слова Зеленского?

Сийярто заявил, что президент Украины использовал национальный праздник, чтобы угрожать Венгрии.

Мы решительно отвергаем запугивание со стороны президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность фундаментальными ценностями международной политики. Именно поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидаем того же в ответ,

– заявил дипломат.

Он также добавил, что в последние дни Украина осуществила серьезные нападения на венгерское энергоснабжение. Напомним, российская нефть через нефтепровод "Дружба" поставлялась в Словакию и Венгрию.

"Нападение на энергетическую безопасность – это нападение на суверенитет. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета", – написал Сийярто, призвав прекратить угрожать Венгрии и "безрассудные нападения" на ее энергетическую безопасность.

Смотрите также Орбан обиделся: жалуется Трампу из-за ударов по "Дружбе"

Что известно об ударе по "Дружбе"?