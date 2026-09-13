"Искаженная логика Путина": Борис Джонсон отреагировал на атаку на поезд недалеко от Польши

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на российскую атаку на украинский поезд вблизи польской границы. Он подчеркнул, что Украина ежедневно подвергается подобным ударам по гражданской инфраструктуре.

Поэтому Джонсон призвал партнеров предоставить Киеву необходимые средства противовоздушной обороны.

Какое заявление сделал Джонсон?

Джонсон заявил, что не понимает логики, которая могла побудить провести атаку против неподвижного украинского локомотива.

Я не знаю, какая извращенная логика побудила Путина взорвать сегодня утром неподвижный украинский локомотив на польской границе,

– написал Джонсон.

По его словам, эта атака является примером того, с чем украинцы сталкиваются ежедневно в ходе полномасштабной войны. Российские удары наносятся даже по гражданской железнодорожной инфраструктуре.

Джонсон также упомянул о погибших сотрудниках "Укрзализныци". Ответственность за гибель около 1700 сотрудников компании лежит на Путине.

Они и их ежедневные пассажиры – настоящие герои. Когда мы собираемся предоставить им необходимые средства противовоздушной обороны?

– подчеркнул британский политик.

Отдельно Джонсон призвал союзников Украины активнее использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Он обратил внимание на средства России, хранящиеся в финансовых учреждениях Европы и Великобритании.

В частности, речь идет о более чем 140 миллиардах евро на счете в бельгийском банке и около 10 миллиардов фунтов стерлингов в Лондоне. По его мнению, Великобритания могла бы продемонстрировать лидерство в вопросе использования этих средств в интересах Украины.

Джонсон также выразил уверенность, что Украина в конечном итоге победит в войне. В то же время он призвал партнеров не медлить с решениями и предоставить украинцам оружие и другие необходимые средства, чтобы завершить войну как можно скорее.

Напомним, российский реактивный дрон совершил атаку на локомотив "Укрзализныци" на станции Ягодин вблизи границы с Польшей. Незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд с советниками по вопросам безопасности стран ЕС и бывшими европейскими лидерами, в частности экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Также на станции в момент атаки находился другой поезд, в котором ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Дрон обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы, после чего примерно за 15 минут до удара с поезда подали сигнал об эвакуации.

В "Укрзализныце" предполагают, что российский беспилотник мог целиться именно в дипломатический поезд. В то же время этот поезд отправился со станции раньше запланированного времени из-за постоянной корректировки графиков движения, которую железнодорожники проводят в связи с угрозой российских атак.

В компании подчеркнули, что россияне продолжают многочисленные попытки атаковать гражданский подвижной состав, поэтому пассажиров призывают во время воздушной тревоги быстро и беспрекословно выполнять команды сотрудников железной дороги.