Поэтому Джонсон призвал партнеров предоставить Киеву необходимые средства противовоздушной обороны.

Какое заявление сделал Джонсон?

Джонсон заявил, что не понимает логики, которая могла побудить провести атаку против неподвижного украинского локомотива.

Я не знаю, какая извращенная логика побудила Путина взорвать сегодня утром неподвижный украинский локомотив на польской границе,

– написал Джонсон.

По его словам, эта атака является примером того, с чем украинцы сталкиваются ежедневно в ходе полномасштабной войны. Российские удары наносятся даже по гражданской железнодорожной инфраструктуре.

Джонсон также упомянул о погибших сотрудниках "Укрзализныци". Ответственность за гибель около 1700 сотрудников компании лежит на Путине.

Они и их ежедневные пассажиры – настоящие герои. Когда мы собираемся предоставить им необходимые средства противовоздушной обороны?

– подчеркнул британский политик.

Отдельно Джонсон призвал союзников Украины активнее использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Он обратил внимание на средства России, хранящиеся в финансовых учреждениях Европы и Великобритании.

В частности, речь идет о более чем 140 миллиардах евро на счете в бельгийском банке и около 10 миллиардов фунтов стерлингов в Лондоне. По его мнению, Великобритания могла бы продемонстрировать лидерство в вопросе использования этих средств в интересах Украины.

Джонсон также выразил уверенность, что Украина в конечном итоге победит в войне. В то же время он призвал партнеров не медлить с решениями и предоставить украинцам оружие и другие необходимые средства, чтобы завершить войну как можно скорее.

Напомним, российский реактивный дрон совершил атаку на локомотив "Укрзализныци" на станции Ягодин вблизи границы с Польшей. Незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд с советниками по вопросам безопасности стран ЕС и бывшими европейскими лидерами, в частности экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Также на станции в момент атаки находился другой поезд, в котором ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Дрон обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы, после чего примерно за 15 минут до удара с поезда подали сигнал об эвакуации.

В "Укрзализныце" предполагают, что российский беспилотник мог целиться именно в дипломатический поезд. В то же время этот поезд отправился со станции раньше запланированного времени из-за постоянной корректировки графиков движения, которую железнодорожники проводят в связи с угрозой российских атак.

В компании подчеркнули, что россияне продолжают многочисленные попытки атаковать гражданский подвижной состав, поэтому пассажиров призывают во время воздушной тревоги быстро и беспрекословно выполнять команды сотрудников железной дороги.