Поэтому Джонсон призвал партнеров предоставить Киеву необходимые средства противовоздушной обороны.
Какое заявление сделал Джонсон?
Джонсон заявил, что не понимает логики, которая могла побудить провести атаку против неподвижного украинского локомотива.
Я не знаю, какая извращенная логика побудила Путина взорвать сегодня утром неподвижный украинский локомотив на польской границе,
– написал Джонсон.
По его словам, эта атака является примером того, с чем украинцы сталкиваются ежедневно в ходе полномасштабной войны. Российские удары наносятся даже по гражданской железнодорожной инфраструктуре.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Джонсон также упомянул о погибших сотрудниках "Укрзализныци". Ответственность за гибель около 1700 сотрудников компании лежит на Путине.
Они и их ежедневные пассажиры – настоящие герои. Когда мы собираемся предоставить им необходимые средства противовоздушной обороны?
– подчеркнул британский политик.
Отдельно Джонсон призвал союзников Украины активнее использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Он обратил внимание на средства России, хранящиеся в финансовых учреждениях Европы и Великобритании.
В частности, речь идет о более чем 140 миллиардах евро на счете в бельгийском банке и около 10 миллиардов фунтов стерлингов в Лондоне. По его мнению, Великобритания могла бы продемонстрировать лидерство в вопросе использования этих средств в интересах Украины.
Джонсон также выразил уверенность, что Украина в конечном итоге победит в войне. В то же время он призвал партнеров не медлить с решениями и предоставить украинцам оружие и другие необходимые средства, чтобы завершить войну как можно скорее.
Напомним, российский реактивный дрон совершил атаку на локомотив "Укрзализныци" на станции Ягодин вблизи границы с Польшей. Незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд с советниками по вопросам безопасности стран ЕС и бывшими европейскими лидерами, в частности экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Также на станции в момент атаки находился другой поезд, в котором ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Дрон обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы, после чего примерно за 15 минут до удара с поезда подали сигнал об эвакуации.
В "Укрзализныце" предполагают, что российский беспилотник мог целиться именно в дипломатический поезд. В то же время этот поезд отправился со станции раньше запланированного времени из-за постоянной корректировки графиков движения, которую железнодорожники проводят в связи с угрозой российских атак.
В компании подчеркнули, что россияне продолжают многочисленные попытки атаковать гражданский подвижной состав, поэтому пассажиров призывают во время воздушной тревоги быстро и беспрекословно выполнять команды сотрудников железной дороги.