Тому Джонсон закликав партнерів надати Києву необхідні засоби протиповітряної оборони.
Яку заяву зробив Джонсон?
Джонсон заявив, що не розуміє логіки, яка могла спонукати атакувати нерухомий український локомотив.
Я не знаю, яка спотворена логіка спонукала Путіна підірвати сьогодні вранці нерухомий український локомотив на польському кордоні,
– написав Джонсон.
За його словами, ця атака є прикладом того, з чим українці стикаються щодня під час повномасштабної війни. Російські удари спрямовані навіть по цивільній залізничній інфраструктурі.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Джонсон також згадав про загиблих працівників "Укрзалізниці". Відповідальність за смерть близько 1700 співробітників компанії лежить на Путіні.
Вони та їхні щоденні пасажири – справжні герої. Коли ми збираємося дати їм необхідні засоби протиповітряної оборони?
– наголосив британський політик.
Окремо Джонсон закликав союзників України активніше використовувати заморожені російські активи для допомоги Києву. Він звернув увагу на кошти Росії, які зберігаються у фінансових установах Європи та Великої Британії.
Зокрема, мовиться про понад 140 мільярдів євро на рахунку в бельгійському банку та близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів у Лондоні. На його думку, Велика Британія могла б продемонструвати лідерство у питанні використання цих коштів на користь України.
Джонсон також висловив переконання, що Україна зрештою переможе у війні. Водночас він закликав партнерів не зволікати з рішеннями та надати українцям зброю й інші необхідні засоби, щоб завершити війну якомога швидше.
Нагадаємо, російський реактивний дрон атакував локомотив "Укрзалізниці" на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею. Незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд із радниками з питань безпеки країн ЄС та колишніми європейськими очільниками, зокрема експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Також на станції в момент атаки перебував інший поїзд, у якому їхав колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Дрон виявив диспетчер Центральної моніторингової групи, після чого приблизно за 15 хвилин до удару з потяга подали сигнал про евакуацію.
В "Укрзалізниці" припускають, що російський безпілотник міг цілитися саме в дипломатичний поїзд. Водночас цей потяг вирушив зі станції раніше запланованого часу через постійне коригування графіків руху, яке залізничники проводять з огляду на загрозу російських атак.
У компанії наголосили, що росіяни продовжують численні спроби атакувати цивільний рухомий склад, тому пасажирів закликають під час повітряної тривоги швидко та беззаперечно виконувати команди працівників залізниці.