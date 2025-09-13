Китай считает вторжение российских дронов в Польшу результатом распространения "кризиса в Украине", то есть российской захватнической войны. Однако призывает сохранять "спокойствие и сдержанность".

С этим заявлением выступил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Что говорят в Китае об атаке на Польшу?

Гэн Шуан заявил, что инцидент с дронами является результатом распространения "кризиса в Украине". Он добавил, что недавно все наблюдали "определенный положительный импульс диалога и переговоров". Однако в позициях и претензиях сторон по ряду критических вопросов сохраняются значительные разногласия.

Мы призываем все стороны должным образом сохранять спокойствие и сдержанность, решать споры путем диалога и консультаций, избегать недоразумений и неправильных оценок, а также предотвращать любое возможное расширение или эскалацию в текущем контексте,

– сказал дипломат.

Он добавил, что любое недоразумение или неправильная оценка "могут углубить дефицит доверия, любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию, а военное столкновение может вызвать большую нестабильность".

Шуан также заявил, что сейчас нужна "добрая воля", а не вражда, и призвал к "взаимному компромиссу".

По его словам, Китай призывает все стороны не допускать распространения "конфликта" с поля боя на территорию других стран, не прибегать к эскалации, не допускать разжигания "конфликта" со стороны одной стороны, а также способствовать деэскалации.

Что стоит знать об атаке на Польшу?