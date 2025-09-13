С этим заявлением выступил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Что говорят в Китае об атаке на Польшу?
Гэн Шуан заявил, что инцидент с дронами является результатом распространения "кризиса в Украине". Он добавил, что недавно все наблюдали "определенный положительный импульс диалога и переговоров". Однако в позициях и претензиях сторон по ряду критических вопросов сохраняются значительные разногласия.
Мы призываем все стороны должным образом сохранять спокойствие и сдержанность, решать споры путем диалога и консультаций, избегать недоразумений и неправильных оценок, а также предотвращать любое возможное расширение или эскалацию в текущем контексте,
– сказал дипломат.
Он добавил, что любое недоразумение или неправильная оценка "могут углубить дефицит доверия, любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию, а военное столкновение может вызвать большую нестабильность".
Шуан также заявил, что сейчас нужна "добрая воля", а не вражда, и призвал к "взаимному компромиссу".
По его словам, Китай призывает все стороны не допускать распространения "конфликта" с поля боя на территорию других стран, не прибегать к эскалации, не допускать разжигания "конфликта" со стороны одной стороны, а также способствовать деэскалации.
Что стоит знать об атаке на Польшу?
Ночью 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело около 20 российских дронов. После атаки Минобороны Польши сообщило, что поляки будут учиться у украинцев сбивать БПЛА. Известно, что учения будут проходить на польской территории.
НАТО в ответ на действия России вечером 12 сентября начало операцию "Восточный дозорный" для укрепления обороны восточного фланга Европы. К ней уже присоединились Дания, Франция, Великобритания и Германия.
Кроме этого, состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Почти полсотни стран выразили обеспокоенность и привлекают внимание мирового сообщества к очередному грубому нарушению международного права и Устава ООН Россией в отношении Польши. Они считают, что это приближает весь регион к конфликту.