З цією заявою виступив на засіданні Радбезу ООН заступник постійного представника Китаю при організації Ген Шуан. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Що кажуть у Китаї про атаку на Польщу?

Ген Шуан заявив, що інцидент з дронами є результатом поширення "кризи в Україні". Він додав, що нещодавно всі спостерігали "певний позитивний імпульс діалогу та переговорів". Однак у позиціях та претензіях сторін щодо низки критичних питань зберігаються значні розбіжності.

Ми закликаємо всі сторони належним чином зберігати спокій та стриманість, вирішувати суперечки шляхом діалогу та консультацій, уникати непорозумінь та неправильних оцінок, а також запобігати будь-якому можливому розширенню чи ескалації в поточному контексті,

– сказав дипломат.

Він додав, що будь-яке непорозуміння чи неправильна оцінка "можуть поглибити дефіцит довіри, будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію, а військове зіткнення може спричинити більшу нестабільність".

Шуан також заявив, що зараз потрібна "добра воля", а не ворожнеча, та закликав до "взаємного компромісу".

За його словами, Китай закликає всі сторони не допускати поширення "конфлікту" з поля бою на територію інших країн, не вдаватися до ескалації, не допускати розпалення "конфлікту" з боку жодної сторони, а також сприяти деескалації.

Що варто знати про атаку на Польщу?