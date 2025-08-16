Российские войска значительно усилили атаки на украинские экстренные службы. Количество ударов по спасателям и медикам в июле 2025 года выросло втрое.

Такие атаки являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Атаки на экстренные службы: что известно?

Российские оккупационные войска резко увеличили количество атак на украинские службы экстренной помощи. Анализ Sky News свидетельствует, что только в июле 2025 года количество зафиксированных ударов выросло втрое и составляет 16 случаев. Всего с начала 2024 года выявлено по меньшей мере 82 атаки на автомобили украинских спасателей.

Внештатная старшая научная сотрудница Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг предполагает, что враг делает это для уничтожения желания украинцев к борьбе.

Они (россияне – 24 Канал) хотят попытаться убедить украинцев не становиться медиками, не заниматься волонтерством, они хотят сделать это как можно более опасным, и они не уважают человеческую жизнь, поэтому не собираются соблюдать никакого международного права,

– сказала Харинг.

Эксперты отмечают, что такие удары имеют системный характер и грубо нарушают Женевскую конвенцию. По их словам, российские войска придерживаются тактики "двойного удара", когда атакуют службы во время спасательной операции.

Об аналогичной практике сообщил изданию и председатель Херсонской муниципальной службы по чрезвычайным ситуациям Максим Курчик.

"Россияне следят за нами и предупреждают в соцсетях, что мы для них – приоритетная цель. На нас охотятся", – сказал он.

Как говорит издание, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека также зафиксировали такие обстрелы и назвали их военным преступлением.