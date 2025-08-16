Російські війська значно посилили атаки на українські екстрені служби. Кількість ударів по рятувальниках і медиках у липні 2025 року зросла втричі.

Такі атаки є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Атаки на екстрені служби: що відомо?

Російські окупаційні війська різко збільшили кількість атак на українські служби екстреної допомоги. Аналіз Sky News свідчить, що лише у липні 2025 року кількість зафіксованих ударів зросла втричі і складає 16 випадків. Загалом від початку 2024 року виявлено щонайменше 82 атаки на автомобілі українських рятувальників.

Позаштатна старша наукова співробітниця Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Харінг припускає, що ворог робить це для знищення бажання українців до боротьби.

Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть спробувати переконати українців не ставати медиками, не займатися волонтерством, вони хочуть зробити це якомога небезпечнішим, і вони не поважають людське життя, тому не збираються дотримуватися жодного міжнародного права,

– сказала Харінг.

Експерти зазначають, що такі удари мають системний характер і грубо порушують Женевську конвенцію. За їхніми словами, російські війська дотримуються тактики "подвійного удару", коли атакують служби під час рятувальної операції.

Про аналогічну практику повідомив виданню і голова Херсонської муніципальної служби з надзвичайних ситуацій Максим Курчик.

"Росіяни стежать за нами і попереджають у соцмережах, що ми для них – пріоритетна ціль. На нас полюють", – сказав він.

Як каже видання, в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини також зафіксували такі обстріли та назвали їх воєнним злочином.