Туск сообщил о по меньшей мере 19 нарушениях воздушного пространства Польши
- В ночь на 10 сентября Польша подверглась массированному налету по меньшей мере 19 российских дронов в свое воздушное пространство, значительная часть из которых прилетела со стороны Беларуси.
- Для защиты были привлечены боевые самолеты НАТО, в частности нидерландские F-35.
- Местные СМИ сообщают, что, по неофициальным данным, во время атаки было зафиксировано более 20 беспилотников, вероятнее всего – 23.
В ночь на 10 сентября Польша подверглась массированному нарушению своего воздушного пространства российскими дронами. По словам премьера Дональда Туска, зафиксировано по меньшей мере 19 целей.
Значительная часть беспилотников прилетела со стороны Беларуси. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что сказал Туск об атаке на Польшу?
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября произошло не менее 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши. По его словам, последний из них был сбит около 06:45 утра.
К операции привлекли боевые самолеты НАТО. Известно, что значительную роль сыграли нидерландские F-35, которые находятся в Польше с 1 сентября и должны были оставаться там до конца года.
Польские военные пока не сообщили, использовались ли также истребители F-16.
Между тем Rzeczpospolita со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что во время атаки было зафиксировано более 20 беспилотников, вероятнее всего – 23. Все из них уничтожили, чтобы предотвратить попадания на территории Польши.
В то же время президент Украины сообщал, что по его данным воздушное пространство соседней страны нарушили более двух десятков российских беспилотников.
Что известно об атаке дронов на Польшу?
- 10 сентября, во время массированной атаки России по Украине, по меньшей мере восемь дронов влетели в воздушное пространство Польши. Премьер Дональд Туск подтвердил, что они принадлежали России.
- В то же время агентство Reuters сообщает, что в НАТО не рассматривают этот инцидент как прямую атаку на Польшу. Впрочем, впервые авиация Альянса была поднята для противодействия потенциальной угрозе в небе союзников.
- Президент Украины подчеркнул необходимость в новых санкциях против россиян и выразил готовность присоединиться к созданию совместной системы противовоздушной обороны.