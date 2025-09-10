В ночь на 10 сентября Польша подверглась массированному нарушению своего воздушного пространства российскими дронами. По словам премьера Дональда Туска, зафиксировано по меньшей мере 19 целей.

Значительная часть беспилотников прилетела со стороны Беларуси. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что сказал Туск об атаке на Польшу?

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября произошло не менее 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши. По его словам, последний из них был сбит около 06:45 утра.

К операции привлекли боевые самолеты НАТО. Известно, что значительную роль сыграли нидерландские F-35, которые находятся в Польше с 1 сентября и должны были оставаться там до конца года.

Польские военные пока не сообщили, использовались ли также истребители F-16.

Между тем Rzeczpospolita со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что во время атаки было зафиксировано более 20 беспилотников, вероятнее всего – 23. Все из них уничтожили, чтобы предотвратить попадания на территории Польши.

В то же время президент Украины сообщал, что по его данным воздушное пространство соседней страны нарушили более двух десятков российских беспилотников.

Что известно об атаке дронов на Польшу?