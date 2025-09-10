У ніч проти 10 вересня Польща зазнала масованого порушення свого повітряного простору російськими дронами. За словами прем'єра Дональда Туска, зафіксовано щонайменше 19 цілей.

Значна частина безпілотників прилетіла з боку Білорусі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що сказав Туск про атаку на Польщу?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в ніч проти 10 вересня відбулося щонайменше 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі. За його словами, останній із них був збитий близько 06:45 ранку.

До операції залучили бойові літаки НАТО. Відомо, що значну роль відіграли нідерландські F-35, які перебувають у Польщі з 1 вересня і мали залишатися там до кінця року.

Польські військові поки що не повідомили, чи використовувалися також винищувачі F-16.

Тим часом Rzeczpospolita з посиланням на неофіційні джерела повідомляє, що під час атаки було зафіксовано понад 20 безпілотників, найімовірніше – 23. Усі з них знищили, щоб запобігти влучаннь на території Польщі.

Водночас президент України повідомляв, що за його даними повітряний простір сусідньої країни порушили понад два десятки російських безпілотників.

Що відомо про атаку дронів на Польщу?