В правительстве Венгрии заявили о рисках для энергетической безопасности Европы со стороны Украины. В частности, Гергей Гуляш в очередной раз обвинил Украину в атаках на "Турецкий поток".

Об этом руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сказал во время брифинга, цитирует Tények.

О каких рисках говорят в Венгрии?

Гергей Гуляш вместе с министром иностранных дел и торговли Венгрии считают, что Украина якобы будет "постоянно атаковать пути поставки природного газа".

По словам руководителя канцелярии, если бы газопровод "Турецкий поток" был атакован на территории Турции, это бы расценивали как нападение на страну НАТО.

Но нам не стоит питать иллюзии относительно того, что Украина готова поставить под угрозу европейскую энергетическую безопасность в любой момент, даже военным путем,

– сказал Гуляш.

В то же время он отметил, что на фоне приостановления поставок через нефтепровод "Дружба" большинство стратегических запасов Венгрии остаются целыми. По данным Гуляша, это около 80% нефти и более 95% топлива.

Зато Петер Сийярто считает, что вступление Украины в Евросоюз якобы может привести к эскалации войны и "новых" атак на "Турецкий поток". Он призвал страны, через которые проходит газопровод, усилить его защиту.

Что этому предшествовало?