Черное море стало самым опасным в мире для судоходства, – FT

Черное море стало самым опасным морским маршрутом в мире на фоне полномасштабной войны России против Украины. Интенсивность атак на торговые суда здесь уже превышает показатели в Персидском заливе, а число погибших моряков продолжает расти.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные морских организаций, судовладельцев и компаний, занимающихся обеспечением безопасности судоходства.

Насколько опасным стало судоходство в Черном море?

По информации компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, с начала 2026 года в Черном море атакам подверглись более 570 судов. В результате этих инцидентов погибли 40 моряков.

Для сравнения: в Ормузском проливе за этот период сообщалось о 24 погибших. По отдельным оценкам, количество атак в Черном море более чем в шесть раз превышает соответствующий показатель в Персидском заливе.

Торговые суда, перевозящие зерно, нефть и другие грузы, оказываются под угрозой ударов ракет, беспилотников и морских дронов. Часть из них попадает под обстрел во время атак на порты, тогда как другие становятся непосредственными целями.

Председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк назвал ситуацию критической.

На мой взгляд, плавание по Черному морю и заход в украинские порты – это почти самоубийство. Общее ощущение таково, что угроза жизни существует постоянно,

– отметил он.

По данным Ambrey, в третьем квартале 2026 года в Черном море в среднем фиксировалось более четырех атак в день.

Почему количество атак на суда резко возросло?

Как пишет FT, летом интенсивность ударов по судам и портовой инфраструктуре достигла самого высокого уровня с начала полномасштабной войны.

Только с июля по сентябрь, по подсчетам Ambrey, атакам подверглись около 387 судов. Это в пять раз больше, чем в предыдущем квартале.

Директор по исследованиям Lloyd's List Intelligence Бриджит Диакун подчеркнула, что нынешняя ситуация является беспрецедентной.

"Это совершенно иная ситуация. Я уже много лет отслеживаю влияние войны на морскую торговлю, но такого еще никогда не видела,

– сказала она.

Одним из факторов эскалации FT называет украинские удары беспилотниками по российским судам. Сначала они были направлены на прекращение поставок дизельного топлива из оккупированного Крыма, однако впоследствии распространились на судоходство в Керченском проливе.

В то же время, по данным Ambrey, около 90% ударов по судам за последние 45 дней пришлось на Россию.

Президент Румынии Никушор Дан также обвинил Москву в эскалации боевых действий вблизи территории НАТО.

Дополнительную опасность для судоходства создают морские мины и вмешательство в работу спутниковых навигационных систем.

Как атаки повлияли на украинские порты?

Последствия усиления российских ударов особенно ощутимы в портах Большой Одессы. По данным крупнейшего частного портового оператора Украины TIS, в сентябре предприятие обслужило менее 10 судов. Для сравнения: в июле этот показатель составлял около 400.

В Financial Times напомнили, что Черное море остается важным маршрутом для экспорта украинского зерна и транспортировки российской нефти.

Несмотря на это, судоходство в регионе сопровождается постоянной угрозой атак, а ситуация с безопасностью торговых перевозок продолжает ухудшаться. Опасность подтверждает и недавний инцидент вблизи Румынии. Так, 23 октября судно после вероятной атаки беспилотника затонуло коммерческое судно "Khoryv" затонуло. Известно об одном погибшем, еще трое членов экипажа пропали без вести. Причину затопления окончательно не установили.