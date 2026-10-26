Чорне море стало найнебезпечнішим у світі для судноплавства, – FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані морських організацій, судновласників та компаній із безпеки судноплавства.

Реклама Adv

популярні відео

Наскільки небезпечним стало судноплавство в Чорному морі?

За інформацією компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації, від початку 2026 року в Чорному морі атак зазнали понад 570 суден. Унаслідок цих інцидентів загинули 40 моряків.

Для порівняння, в Ормузькій протоці за цей період повідомляли про 24 загиблих. За окремими оцінками, кількість атак у Чорному морі більш ніж ушестеро перевищує відповідний показник у Перській затоці.

Торговельні судна, які перевозять зерно, нафту та інші вантажі, опиняються під загрозою ударів ракет, безпілотників і морських дронів. Частина з них потрапляє під обстріли під час атак на порти, тоді як інші стають безпосередніми цілями.

Голова Профспілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк назвав ситуацію критичною.

Реклама

На мою думку, плавання Чорним морем і заходження в українські порти – це майже самогубство. Загальне відчуття таке, що загроза для життя існує постійно– зазначив він.

За даними Ambrey, у третьому кварталі 2026 року в Чорному морі в середньому фіксували понад чотири атаки на день.

Чому кількість атак на судна різко зросла?

Як пише FT, улітку інтенсивність ударів по суднах і портовій інфраструктурі досягла найвищого рівня від початку повномасштабної війни.

Лише з липня по вересень, за підрахунками Ambrey, атак зазнали близько 387 суден. Це вп'ятеро більше, ніж у попередньому кварталі.

Директорка з досліджень Lloyd's List Intelligence Бріджет Діакун наголосила, що нинішня ситуація є безпрецедентною.

Це зовсім інша ситуація. Я вже роками відстежую вплив війни на морську торгівлю, але такого ще ніколи не бачила– сказала вона.

Реклама

Одним із чинників ескалації FT називає українські удари безпілотниками по російських суднах. Спочатку вони були спрямовані на припинення постачання дизельного пального з окупованого Криму, однак згодом поширилися на судноплавство в Керченській протоці.

Водночас, за даними Ambrey, близько 90% ударів по суднах протягом останніх 45 днів припадало на Росію.

Президент Румунії Нікушор Дан також звинуватив Москву в ескалації бойових дій поблизу території НАТО.

Додаткову небезпеку для судноплавства створюють морські міни та втручання в роботу супутникових навігаційних систем.

Як атаки вплинули на українські порти?

Наслідки посилення російських ударів особливо відчутні в портах Великої Одеси. За даними найбільшого приватного портового оператора України TIS, у вересні підприємство обслужило менш ніж 10 суден. Для порівняння, у липні цей показник становив близько 400.

У Financial Times нагадали, що Чорне море залишається важливим маршрутом для експорту українського зерна та транспортування російської нафти.

Реклама

Попри це, судноплавство в регіоні супроводжується постійною загрозою атак, а ситуація з безпекою торговельних перевезень продовжує погіршуватися. Небезпеку підтверджує й нещодавній інцидент поблизу Румунії. Так, 23 жовтня після ймовірної атаки безпілотника затонуло комерційне судно Khoryv. Відомо про одного загиблого, ще троє членів екіпажу зникли безвісти. Причину затоплення остаточно не встановили.