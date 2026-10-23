Біля Румунії після ймовірної атаки дрона затонуло судно: є загиблий і зниклі

Про інцидент, що стався вранці 23 жовтня, повідомляє Digi24.

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Що відомо про затоплення судна біля Румунії?

Близько 10:00 координаційний центр Румунського морського управління отримав сигнал лиха від комерційного судна Khoryv ("Хорив"), яке перебувало приблизно за 13 морських миль, або 24 кілометри, від Констанци, за межами територіальних вод Румунії.

Судно ходило під прапором Коморських островів. На його борту, за інформацією ЗМІ, перебували 13 членів екіпажу — 10 громадян України та троє громадян. Азербайджану

На допомогу морякам вирушили судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) та Міністерства внутрішніх справ країни.

За інформацією Румунського морського управління, рятувальникам вдалося витягнути з води дев'ятьох людей живими та тіло одного загиблого. Ще троє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають.

Рятувальну операцію ускладнюють несприятливі погодні умови та погана видимість, через які неможливо залучити вертоліт.

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Попередньо припускають, що судно могло затонути внаслідок удару безпілотника. Остаточну причину інциденту поки не встановлено.

Який вигляд має місце події: дивіться у відео

Як відреагував президент Румунії?

Президент Румунії Нікушор Дан назвав інцидент частиною ескалації з боку Росії на тлі війни проти України.

Очевидно, що цей інцидент є частиною процесу ескалації, який Росія здійснює в контексті війни в Україні— заявив Нікушор Дан.

За його словами, питання атак безпілотників у Чорному морі обговорювали 22 жовтня на засіданні Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT). Крім того, у вівторок, 20 жовтня, за ініціативою Румунії та Болгарії відбулося засідання відповідного комітету НАТО.

Водночас румунський президент повідомив, що країна отримає додаткове обладнання на тлі загроз у Чорному морі.

Нагадаємо, що це не перший подібний випадок в акваторії Чорного моря за останній час. Раніше поблизу румунського узбережжя вогнем охопило цивільний танкер, а у повітряний простір країни навіть влітали реактивні "Герані", які збивали винищувачі F-16.