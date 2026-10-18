Про це йдеться в повідомленні Міністерства національної оборони Румунії.

Що відомо про збиття реактивних БпЛА Румунією?

Бойові літаки піднялися з 86-ї авіабази Борча о 17:43 після фіксації групи повітряних цілей за 120 кілометрів на схід від острова Зміїний. Військові ідентифікували уражені апарати як ударні безпілотники сімейства "Герань" із реактивними двигунами.

Перша ворожа ціль перетнула румунський повітряний простір о 17:59 і була знищена за дві хвилини на відстані 25 кілометрів на південний схід від міста Суліна.

Другий дрон вторгся в національний простір о 18:01 та був уражений іншим винищувачем о 18:05 у тому ж районі, приблизно за 20 кілометрів на схід від Суліни.

Через загрозу судноплавству Румунія скликає спеціальне засідання Північноатлантичної ради для обговорення оборони та стримування в регіоні відбудеться у вівторок, 20 жовтня.

У МЗС країни наголосили, що стабільність Чорного моря має вирішальне значення для глобального експорту зерна та енергоресурсів, а про факт інциденту вже офіційно поінформували союзників і партнерів з ЄС.

Наші збройні сили підготувалися до посилення гібридних втручань і надалі надаватимуть пріоритет питанням протиповітряної оборони та морської безпеки,

– наголосили в зовнішньополітичному відомстві країни.

У міністерстві також додали, що Румунія та Болгарія координують зусилля на всіх рівнях для швидкого запуску спільного Центру морської безпеки ЄС у Чорному морі.

Протягом останнього тижня радари румунської оборони вісім разів фіксували повітряні апарати біля кордонів країни, чотири з яких тимчасово залітали в її простір. Очільниця МЗС Румунії Оана Цою заявила, що Росія перетворює акваторію моря на небезпечну зону для цивільних суден.

Нагадаємо, нещодавно поблизу румунського узбережжя безпілотник атакував комерційний танкер YARA J, а внаслідок іншого удару постраждало судно під прапором Сан-Марино, де врятували п'ятьох моряків і продовжили пошукову операцію ще сімох зниклих членів екіпажу.