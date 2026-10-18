Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Румынии.

Что известно о сбивании реактивных БПЛА Румынией?

Боевые самолеты поднялись с 86-й авиабазы Борча в 17:43 после обнаружения группы воздушных целей в 120 километрах к востоку от острова Змеиный. Военные идентифицировали пораженные аппараты как ударные беспилотники семейства "Герань" с реактивными двигателями.

Первая вражеская цель пересекла румынское воздушное пространство в 17:59 и была уничтожена через две минуты на расстоянии 25 километров к юго-востоку от города Сулина.

Второй дрон вторгся в национальное воздушное пространство в 18:01 и был сбит другим истребителем в 18:05 в том же районе, примерно в 20 километрах к востоку от Сулины.

В связи с угрозой судоходству Румыния созывает специальное заседание Североатлантической Рады для обсуждения вопросов обороны и сдерживания в регионе, которое состоится во вторник, 17 октября.

В МИД страны подчеркнули, что стабильность в Черном море имеет решающее значение для глобального экспорта зерна и энергоресурсов, а о факте инцидента уже официально проинформировали союзников и партнеров из ЕС.

Наши вооруженные силы подготовились к усилению гибридных вмешательств и в дальнейшем будут уделять приоритетное внимание вопросам противовоздушной обороны и морской безопасности,

– подчеркнули в внешнеполитическом ведомстве страны.

В министерстве также добавили, что Румыния и Болгария координируют усилия на всех уровнях для скорейшего запуска совместного Центра морской безопасности ЕС в Черном море.

В течение последней недели радары румынских сил обороны восемь раз фиксировали воздушные аппараты у границ страны, четыре из которых временно залетали в ее воздушное пространство. Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что Россия превращает акваторию моря в опасную зону для гражданских судов.

Напомним, недавно вблизи румынского побережья беспилотник совершил атаку на коммерческий танкер YARA J, а в результате другого удара пострадало судно под флагом Сан-Марино, с которого спасли пятерых моряков и продолжили поисковую операцию еще семерых пропавших членов экипажа.