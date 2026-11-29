Иран использовал спутниковую сеть Starlink для координации ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Это вызвало возмущение Илона Маска, чья компания зафиксировала несанкционированное использование связи.

Как сообщает издание Washington Post, группа экспертов зафиксировала нецелевое использование гражданского сервиса Тегераном во время запусков баллистических ракет и беспилотников в ответ на бомбардировки со стороны США и Израиля. По итогам внутреннего расследования в компании сразу уволили как минимум двух руководителей.

Претензии к Пентагону и закрытие доступа

Осведомленные собеседники издания отметили, что американские военные параллельно нарушали регламент, управляя боевыми беспилотниками через милитаризованную систему Starshield по более дешевому тарифу, предназначенному только для наземных миссий.

Илон Маск публично отреагировал на информацию об интеграции оборудования в боевые платформы.

Нарушением коммерческих условий обслуживания Starlink является использование терминала для систем вооружения. Это касается всех пользователей и отключается в случае обнаружения,

– подчеркнул он в соцсети X.

В закрытом докладе Центрального командования для министра обороны Пита Хегсета указано, что Иран выбрал спутниковые комплексы в качестве альтернативного канала командования после вывода из строя традиционных средств связи.

Ограничение скорости и опыт Украины

После удара иранского дрона по военной базе в Кувейте, где погибли шесть военнослужащих США, производитель ввел требование верификации для любых устройств, летящих со скоростью более 100 миль в час, а ежемесячную плату повысил с 60 до 200 долларов.

Аналогичные ограничения в отношении терминалов компания ввела в январе по запросу украинских военных, которые обнаружили обломки российского дрона Italmas с закрепленной на крыле спутниковой антенной.

Тогда SpaceX ограничила скорость терминалов в Украине до 70 километров в час и совместно с Министерством обороны сформировала официальный "белый список" разрешенных антенн, заблокировав незарегистрированные аппараты противника.

Борьба с "серым рынком" и дилемма связи

Для предотвращения контрабанды компания временно приостановила программу косвенной перепродажи через сторонних посредников и усилила проверку конечных владельцев.

Ранее терминалы покупали с помощью обычных кредитных карт в одной юрисдикции и нелегально ввозили через третьи страны.

Полная блокировка спутникового сигнала над территорией Ирана пока не применяется, поскольку сеть остается ключевым инструментом получения информации для местных диссидентов в условиях тотальной государственной цензуры.

Отметим, что проблемы с сигналом сети Starshield уже довольно давно фиксируются и в Украине. Неисправности Starshield негативно сказываются на применении украинских дронов средней дальности на фронте. Из-за перебоев связиСилы обороны теряют больше беспилотников, часть запланированных боевых операций приходится отменять.