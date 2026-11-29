Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

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Почему кампания беспилотников является критически важной для фронта?

Перебои в работе спутниковой связи компании SpaceX существенно затруднили работу подразделений на фронте и в оккупированных районах.

Проблемы с оборудованием не только приводят к росту потерь беспилотников, но и блокируют попытки украинских операторов своевременно перехватывать вражеские дальнобойные дроны в воздухе.

Кампания ударов беспилотниками средней дальности остается жизненно необходимой для удержания оборонительных позиций и срыва накопления сил российской армии. По оценке ISW, именно эти операции сыграли решающую роль в сдерживании вражеского продвижения на протяжении всего 2023 года и позволили проводить украинские контратаки.

Точечные удары беспилотных систем разрушают наземные логистические пути противника, уничтожают места скопления живой силы и военные объекты на оккупированных территориях. Постоянное давление на логистику лишает оккупантов возможности перебрасывать личный состав и обеспечивать передовые подразделения.

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Кроме того, украинские войска полагаются на такие удары для подготовки условий контрнаступательных операций, в частности на Лиманском и Александровском направлениях. Длительные перебои связи угрожают повторению таких тактических успехов, как во время операции "Вивальди".

Альтернативная связь для ударов по тылу

Из-за сбоев в системе Starshield военные ищут альтернативные технологические решения. Как сообщили источники издания The Wall Street Journal, во время недавнего поражения моста через Керченский пролив отдельные украинские подразделения задействовали израильскую сеть спутниковой связи HiSKY.

Напомним, ранее мы писали, что ограничения в работе Starshield вызвали серьезные трудности для противовоздушной обороны. Президент Владимир Зеленский заявлял, что из-за искусственных ограничений дроны-перехватчики не успевают уничтожать российские реактивные "Шахеды" над оккупированными территориями до того, как они долетят до мирных городов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, использование альтернативных спутниковых каналов связи позволяет бойцам успешно преодолевать ограничения и сохранять высокую точность ударов по стратегическим объектам в глубине России.