Про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Чому кампанія безпілотників є критичною для фронту?

Перебої в роботі супутникового зв'язку від компанії SpaceX суттєво ускладнили роботу підрозділів на фронті та в окупованих районах.

Проблеми з обладнанням не лише призводять до зростання втрат безпілотників, але й блокують спроби українських операторів своєчасно перехоплювати ворожі далекобійні дрони в повітрі.

Кампанія ударів безпілотниками середньої дальності залишається життєво необхідною для утримання оборонних позицій та зриву накопичення сил російської армії. За оцінкою ISW, саме ці операції відіграли вирішальну роль у стримуванні ворожого просування протягом усього 2026 року та дозволили проводити українські контратаки.

Точкові удари безпілотних систем руйнують наземні логістичні шляхи противника, знищують місця скупчення живої сили та військові об'єкти на окупованих територіях. Постійний тиск на логістику позбавляє окупантів можливості перекидати особовий склад і забезпечувати передові підрозділи.

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Крім того, українські війська покладаються на такі удари для підготовки умов контрнаступальних операцій, зокрема на Лиманському та Олександрівському напрямках. Тривалі перебої зв'язку загрожують повторенню таких тактичних успіхів, як під час операції "Вівальді".

Альтернативний зв'язок для ударів по тилу

Через збої в системі Starshield військові шукають альтернативні технологічні рішення. Як повідомили джерела видання The Wall Street Journal, під час нещодавнього ураження мосту через Керченську протоку окремі українські засоби задіяли ізраїльську мережу супутникового зв'язку HiSKY.

Нагадаємо, раніше ми писали, що обмеження в роботі Starshield викликали серйозні труднощі для протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський заявляв, що через штучні ліміти дрони-перехоплювачі не встигають знищувати російські реактивні "Шахеди" над окупованими територіями до їхнього підльоту до мирних міст.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, використання альтернативних супутникових каналів зв'язку дозволяє бійцям успішно долати обмеження та зберігати високу точність ударів по стратегічних об'єктах у глибині Росії.