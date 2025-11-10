В Еврокомиссии обеспокоены, что атаки России по энергетике Украины "угрожают ядерной безопасности"

Недавние масштабные удары России по гражданской инфраструктуре Украины, особенно по критически важным энергетическим объектам, создают серьезную угрозу для ядерной безопасности. Так считают в ЕС.

Об этом 10 ноября заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер во время брифинга в Брюсселе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

В ЕС предупреждают об угрозе ядерной безопасности из-за российских ударов

В Еврокомиссии убеждены, что атаки России на украинскую энергосистему, в частности на подстанции, которые обеспечивают электричеством атомные электростанции, имеют непосредственное влияние на ядерную безопасность страны.

Путин продолжает терроризировать украинцев. Мы видим, что своими ударами он целенаправленно атакует критически важную энергетическую инфраструктуру, в частности подстанции, которые поставляют электроэнергию на атомные электростанции. Эта массированная атака привела к перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением и поставила под угрозу также ядерную безопасность,

– подчеркнула Гиппер.

Она также подчеркнула, что Европейский Союз не прекращает работу над усилением санкций против России, а также над расширением поддержки Украины – как в военной, так и в энергетической сферах.

"Также продолжаем сотрудничество со странами-партнерами, чтобы мобилизовать дополнительную поддержку и помочь Украине как крупнейшему получателю нашей помощи в энергетическом секторе", – добавила пресс-секретарь ЕС.

