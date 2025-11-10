У Єврокомісії стурбовані, що атаки Росії по енергетиці України "загрожують ядерній безпеці"

Нещодавні масштабні удари Росії по цивільній інфраструктурі України, особливо по критично важливих енергетичних об’єктах, створюють серйозну загрозу для ядерної безпеки. Так вважають у ЄС.

Про це 10 листопада заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час брифінгу в Брюсселі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

У ЄС попереджають про загрозу ядерній безпеці через російські удари

У Єврокомісії переконані, що атаки Росії на українську енергосистему, зокрема на підстанції, які забезпечують електрикою атомні електростанції, мають безпосередній вплив на ядерну безпеку країни.

Путін продовжує тероризувати українців. Ми бачимо, що своїми ударами він цілеспрямовано атакує критично важливу енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, які постачають електроенергію до атомних електростанцій. Ця масована атака призвела до перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням і поставила під загрозу також ядерну безпеку,

– наголосила Гіппер.

Вона також підкреслила, що Європейський Союз не припиняє роботу над посиленням санкцій проти Росії, а також над розширенням підтримки України – як у військовій, так і в енергетичній сферах.

"Також продовжуємо співпрацю з країнами-партнерами, щоб мобілізувати додаткову підтримку і допомогти Україні як найбільшому отримувачу нашої допомоги в енергетичному секторі", – додала речниця ЄС.

