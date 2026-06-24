Это напрягает россиян: аналитик оценил реакцию Трампа на успехи Украины

Западная пресса пишет, что Трамп впечатлен дальнобойными ударами украинских Сил обороны по вражеским целям в России и на ВОТ и якобы призвал Зеленского продолжать атаки. Призывы президента США к лидеру Украины усилить давление на Россию удивляют, ведь СОУ готовы это делать, но США должны были бы дать больше ракет точного радиуса действия.

Об этом в эфире 24 Канала заявил глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, подчеркнув, что это очень странная ситуация, когда президент могущественной страны с самой успешной, как утверждает Трамп, армией призывает маленькую Украину не бояться и продолжать наносить удары по России.

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Ситуация в Крыму обостряется: к чему может прибегнуть Путин?

Глава аналитическо-адвокационной организации отметил, что это позитивный сигнал, что пошла такая информационная волна. Он высказал мнение, что Путин в этой ситуации поступит так, как всегда делал – позвонит американскому президенту. К тому же может состояться ранее запланированный очередной визит представителей Трампа, Уиткоффа и Кушнера, в Москву.

Поэтому нам нужно продолжать то, что мы делаем. Сегодня Севастополь без света, последние мосты с Крымом разрушаются, удары по НПЗ не прекращаются, а Путин отдает странные поручения "ликвидировать последствия". Это означает, что все заправки в России сейчас должны выдавать бензин без ограничений, поскольку есть соответствующее распоряжение Путина,

– озвучил Рыбачук.

Анализ реакции Трампа на удары по России: смотрите в видео

Комментируя реакцию лидера Соединенных Штатов на удары, которые наносит Украина по военным целям в России и на оккупированных ею территориях, он отметил, что ранее Трамп был отравлен духом Анкориджа (там он встречался с Путиным в августе 2025 года). Тогда американского лидера убедили, что у Украины якобы нет шансов, и он начал давить на нее, чтобы она как можно быстрее согласилась на все, что диктовал Кремль.

Макрон дал довольно подробную картину. Я понимаю, почему это так бесит Лаврова и россиян, ведь как же так, они же вроде как договорились, им что-то пообещали в Анкоридже, что отдадут все оккупированные и неоккупированные территории в Украине, заставят ее подписать это соглашение, добьются международного признания и всего прочего, а Россия в ответ взяла бы небольшую паузу. Таковы были ожидания, но так не случилось,

– напомнил Рыбачук.

Председатель аналитическо-адвокационной организации обратил внимание на то, что глава Кремля сейчас начинает апеллировать к Стамбульским соглашениям. Рыбачук размышляет над тем, а почему бы не вернуться к Переяславским. Он подчеркнул, что в истории Украины с Россией существовало множество соглашений. Их объединяет одна особенность: они никогда не выполнялись российской стороной.

Подводя итог, Рыбачук отметил, что все, что происходит сейчас, морально радует украинцев и, очевидно, раздражает и напрягает россиян. Он отметил, что нужно продолжать подталкивать Путина к жесту доброй воли в отношении Крыма, потому что там ситуация становится почти катастрофической. Рыбачук напомнил, что война началась с этого полуострова и может им же и закончиться.