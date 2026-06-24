Про це в етері 24 Каналу наголосив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, підкресливши, що це дуже дивна ситуація, коли президент потужної країни з найуспішнішою, як стверджує Трамп, армією закликає маленьку Україну не боятися і далі бити по Росії.

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Ситуація в Криму загострюється: до чого може вдатись Путін?

Голова аналітично-адвокаційної організації зазначив, що це позивний сигнал, що пішла така інформаційна хвиля. Він висловив думку, що Путін в цій ситуації зробить те, що він завжди робив – зателефонує американському президенту. До того ж може відбутися раніше запланований черговий візит представників Трампа, Віткоффа і Кушнера, до Москви.

Тому нам потрібно продовжувати те, що ми робимо. Сьогодні Севастополь без світла, останні мости з Кримом знищуються, удари по НПЗ не закінчуються, а Путін видає дивні доручення "ліквідувати наслідки". Це означає, що всі заправки в Росії зараз мають видавати бензин без обмежень, бо є відповідне розпорядження Путіна,

– озвучив Рибачук.

Аналіз реакції Трампа на удари по Росії: дивіться у відео

Коментуючи реакцію лідера Сполучених Штатів на удари, які завдає Україна по військових цілях в Росії та на окупованих нею територіях, він зауважив на тому, що раніше Трамп був отруєний духом Анкориджа (там він зустрічався з Путіним в серпні 2025 року). Тоді американського лідера переконали, що в України нібито немає шансів, і він почав тиснути на неї, щоб якомога швидше погодитись на все, що диктував Кремль.

Макрон дав доволі детальну картинку. Я розумію, чого так несе Лаврова і росіян, бо як же це так, вони ж типу домовилися, їм щось пообіцяли в Анкориджі, що віддадуть всі окуповані й неокуповані території в Україні, змусять її підписати цю угоду, досягнуть міжнародного визнання і всього іншого, а Росія у відповідь взяла б невеличку паузу. Такі були очікування, але так не сталося,

– нагадав Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації звернув увагу на те, що очільник Кремля зараз починає апелювати до Стамбульських угод. Рибачук розмірковує над тим, а чому б не повернутися до Переяславських. Він підкреслив, що в історії України з Росією існувало безліч угод. Їх об'єднує одна особливість: вони ніколи не виконувались російською стороною.

Підсумовуючи, Рибачук зауважив, що все, що відбувається зараз, морально радує українців і очевидно, що дратує і напружує росіян. Він наголосив, що потрібно продовжувати підштовхувати Путіна до жесту доброї волі щодо Криму, тому що там ситуація стає майже катастрофічною. Рибачук нагадав, що війна почалася з цього півострова і може ним і завершитись.