Потери на миллиарды: авиабаза в ОАЭ может быть разгромлена после иранских атак

После атаки Ирана на авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ масштабы возможных убытков могут достигать миллиарды долларов. На объекте были размещены самолеты ДРЛО, стратегические разведывательные беспилотники и другая техника.

Базу используют военные ОАЭ, а также силы США и Франции. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на спутниковые кадры.

Какие потери мог нанести Иран?

По данным портала, кадры свидетельствуют о повреждении по меньшей мере двух ангаров, где, вероятно, были стратегические разведывательные БпЛА MQ-4C Triton, которые принадлежат ВМС США, и предназначены для наблюдения и разведывательных миссий.

Предварительно, удар по соответствующей авиабазе нанесли дронами-камикадзе типа Shahed-136. По последним имеющимся данным по состоянию на 10 марта, по ОАЭ попало 90 ударных беспилотников из 1475 и только 2 баллистические ракеты из 262.

Также, вероятно, повреждения получили 2 ангара, где могли быть БпЛА MQ-9 Reaper, что вероятно также принадлежат ВВС США. Их используют для ударов по пусковым установкам баллистики, самолетам на аэродромах и тому подобное.

Вероятно, самым серьезным стало поражение трех ангаров, в которых могли быть самолеты дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye. Они принадлежат силам ОАЭ, в целом страна располагает только 5 таких единиц.

Причем, в отличие от прошлых попаданий, здесь на ангарах можно заметить характерные признаки как будто они выгорали изнутри. То есть все же, вероятно в середине была определенная техника, что действительно сильно горела,

– говорится в статье.

Впрочем, предполагают, что ангары также могли быть пустыми, ведь такая техника часто находится в длительных миссиях и может находиться в воздухе 10 часов. Поэтому вероятность того, что внутри действительно что-то было на момент удара, низкая.

Объясняют, что именно поэтому пока сложно определить реальный масштаб ущерба после иранской атаки. Но, если считать, что в каждом из ангаров была вышеупомянутая техника, что маловероятно, то потери могут быть огромными.

Сколько стоит такая техника?

Самолеты GlobalEye ОАЭ по нескольким контрактам общей стоимостью около 2,3 миллиарда долларов, что составляет около 460 миллионов за один самолет. В случае потери трех таких единиц потери могут составить 1,38 миллиард долларов.

Но в стоимость контракта также входит цена за оборудование, запасные части, обучение экипажа и тому подобное.

БпЛА MQ-4C Triton, принадлежащих ВМС США, по контракту от марта 2025 года стоят примерно 133 миллиона долларов за единицу, поэтому в случае потери двух таких аппаратов убытки могут достичь 266 миллионов долларов.

Дроны MQ-9 Reaper являются важными, но и дешевле, эти беспилотники ВМС США заказывали по цене около 40 миллионов долларов. То есть при условии если было действительно уничтожено 2 таких, то сумма ущерба составит 80 миллионов.

Таким образом общая сумма ущерба могла бы превысить 1,7 миллиарда долларов, если не учитывать инфраструктуру, оборудования или вооружения. Впрочем, пока нет подтверждений, действительно ли эта техника была в пораженных ангарах.

Но сам факт поражения сразу 7 стоянок такой техники, на такой большой и важной авиабазе для региона, о многом говорит о противовоздушной обороне и ее способности к противодействию ударным беспилотникам,

– пишет портал.

Отмечается, что поражения на этой базе не ограничиваются несколькими ангарами, повреждены и другие сооружения и казармы. Но пока точно оценить масштабы ущерба, нанесенного Ираном по США и их союзникам в регионе, невозможно.

