Алиев раскритиковал Россию и заявил, что она до сих пор не предоставила ответа по авиакатастрофе в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его страна не получила от россиян никакого ответа относительно авиакатастрофы в Актау. Сейчас Баку готовит досье в международный суд из-за авиакатастрофы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информационные агентства AZERTAC и Report. Предварительное расследование Азербайджана показало, что причиной трагедии стала российская ракета, которую могли запустить для отражения атак БпЛА.

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Что заявил Алиев об авиакатастрофе?

По словам азербайджанского президента, российские чиновники до сих пор не предоставили ответа Баку относительно авиакатастрофы, хотя с ее момента прошло 7 месяцев, трагедия произошла еще в конце декабря 2025 года.

Ильхам Алиев отметил, что генеральный прокурор Азербайджана регулярно направляет письма председателю Следственного комитета России. Впрочем, все, что объясняет российская сторона это то, что расследование якобы еще продолжается.

Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло,

– заявил он.

По его мнению, версия, согласно которой самолет якобы подбил украинский дрон, является бессмысленной. По его словам, на воздушный борт было два нападения. В таком случае, как пояснил Алиев, такая версия является невозможной.

"Было два нападения на самолет. Поэтому представьте себе: украинский дрон прилетает, наводится на азербайджанский самолет, поражает его, падает, а потом снова атакует. Это история для детского сада", – сказал он.

Президент Азербайджана требует, что Россия признала свою вину и выплатила компенсацию семьям погибших и пострадавших, а также, чтобы причастным к сбиванию самолета лица назначили необходимое наказание.

Кроме вышеупомянутого, он отметил, что хоть Баку ждет завершения расследования в России, но готовит досье для международных судебных инстанций. Азербайджан готов к тому возможному затягиванию суда.

Ранее одно из азербайджанских изданий заявило, что к ним поступило анонимное письмо от "российского капитана ПВО". Он утверждал, что самолет компании AZAL был сбит по приказу российского минобороны.