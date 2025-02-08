Тогда Россия его, вероятно, сбила своей ракетой ПВО, после чего судно смогло добраться до казахстанского Актау, но упало там. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Азербайджан собирается судиться с Россией

Так, издание APA News, ссылаясь на источники, утверждает, что Азербайджан готовится подать иск против России в международный суд. Страна якобы нашла недавно достоверные доказательства причастности России к авиакатастрофе – идентифицировала ответственных к этому россиян.

Еще раньше президент Азербайджана Алиев обвинял Россию в попытках скрыть инцидент, а ответ Кремля он тогда назвал "странным, печальным и возмутительным".

Путин просил прощения только за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России, но вины не признавал. После длительного молчания 7 февраля представитель диктатора Песков заявил, что российский президент больше не собирается комментировать катастрофу.

В Азербайджане закрывают российские пропагандистские ячейки

Издание Report.az также сообщило, что на фоне ухудшения отношений между странами в Азербайджане заявили о закрытии отделения российского федерального агентства по делам СНГ, так называемого "Россотрудничества" и агентства культурной дипломатии.

Власти ссылаются на обеспокоенность национальной безопасностью и отход от "внешнего вмешательства".

К слову, сейчас Россия имеет более 80 отделений "Россотрудничества" в Европе, Африке, Латинской Америке, Центральной и Юго-Восточной Азии, которые популяризируют ее культуру, усиливают влияние русского языка, "поддерживают" соотечественников и присматривают за своими историческими местами.

Однако, ранее Украина и Молдова предупреждали, что эти филиалы используют для продвижения кремлевской пропаганды и проведения "подрывной работы" в этих странах.