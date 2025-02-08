Тоді Росія його, ймовірно, збила своєю ракетою ППО, після чого судно змогло дістатися казахстанського Актау, але впало там. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Азербайджан збирається судитися з Росією

Так, видання APA News, посилаючись на джерела, стверджує, що Азербайджан готується подати позов проти Росії в міжнародний суд. Країна нібито знайшла нещодавно достовірні докази причетності Росії до авіатрощі – ідентифікувала відповідальних до цього росіян.

Ще раніше президент Азербайджану Алієв звинувачував Росію в спробах приховати інцидент, а відповідь Кремля він тоді назвав "дивною, сумною та обурливою".

Путін просив вибачення лише за те, що катастрофа сталася у повітряному просторі Росії, але вини не визнавав. Після тривалої мовчанки 7 лютого речник диктатора Пєсков заявив, що російський президент більше не збирається коментувати катастрофу.

У Азербайджані закривають російські пропагандистські осередки

Видання Report.az також повідомило, що на тлі погіршення відносин між країнами в Азербайджані заявили про закриття відділення російського федерального агентства у справах СНД, так званого "Росспівробітництва" та агентства культурної дипломатії.

Влада посилається на занепокоєння національною безпекою та відхід від "зовнішнього втручання".

До слова, наразі Росія має понад 80 відділень "Росспівробітництва" у Європі, Африці, Латинській Америці, Центральній і Південно-Східній Азії, які популяризують її культуру, посилюють вплив російської мови, "підтримують" співвітчизників та наглядають за своїми історичними місцями.

Однак, раніше Україна та Молдова попереджали, що ці філії використовують для просування кремлівської пропаганди та проведення "підривної роботи" у цих країнах.