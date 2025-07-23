В Австрии не исключают участия в миротворческой миссии в Украине после окончания войны

Австрия не исключает возможности размещения своих военных в Украине после окончания войны с Россией. В то же время до завершения боевых действий вопрос об участии в миссии не рассматривается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Австрии Клаудии Таннер.

Читайте также Отправка "сил сдерживания" после прекращения огня: Стармер ответил, уже готовы ли такие планы

В Австрии сделали заявление о размещении войск

Клаудия Таннер заявила, что после наступления мира и принятия решения о миссии и того, кто ее возглавит, Австрия оценит, как сможет сделать лучший вклад.

Она подчеркнула, что Австрия никогда не отказывалась от рассмотрения вопроса о том, должна ли она участвовать в этой миротворческой миссии.

Пока идет война, вопрос об участии в миссии не может даже возникнуть. Было понятно, что солдаты из нейтральной Австрии не будут отправлены в страну, воюющую. Об этом не может быть и речи, это конституционно невозможно,

– объяснила Таннер.

Министр подчеркнула, что Австрия сохраняет военный нейтралитет, но одновременно делает значительный вклад в общую политику безопасности и обороны ЕС.

По ее словам, в течение последних 50 – 60 лет сотни тысяч австрийских солдат приняли участие в миротворческих миссиях за рубежом.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявляли, что сразу после заключения мирного соглашения между Украиной и Россией Европа может ввести своих миротворцев для сдерживания оккупантов. По словам политиков, для этого партнерам понадобится всего несколько часов.