Нейтральная Австрия может рассмотреть вступление в НАТО из-за российской агрессии

Австрия сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира". В то же время в конституции страны закреплен нейтральный статус.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt.

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Как Австрия сотрудничает с НАТО?

Министр иностранных дел Австрии заявила, что ее страна открыта к обсуждению возможности отказа от нейтрального статуса страны и вступления в НАТО из-за угрозы со стороны России.

На фоне все большей неопределенности в области глобальной безопасности и все более агрессивной России Австрию могут защитить только инвестиции в обороноспособность и партнерства,

– заявила Майнль-Райзингер.

Она добавила, что сейчас в парламенте и обществе нет большинства в поддержку вступления в НАТО, но она открыта к публичной дискуссии о будущем политики безопасности и обороны Австрии.

Майнль-Райзингер отметила, что Австрия уже фактически отошла от классического понимания нейтралитета, с момента присоединения к ЕС в 1995 году.

В то же время мы делаем значительный вклад в европейскую безопасность. Мы разворачиваем солдат в многочисленных миротворческих миссиях ЕС и делаем все возможное для поддержки общей европейской политики безопасности и обороны финансово, военно и политически,

– подчеркнула она.

К слову, ранее министр обороны Австрии Клаудии Таннер заявляла, что ее страна никогда не отказывалась от рассмотрения вопроса о том, должна ли она участвовать в миротворческой миссии в Украине. После наступления мира и принятия решения о миссии и того, кто ее возглавит, Австрия оценит, как сможет сделать лучший вклад.