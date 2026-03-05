Азербайджан подтвердил, что Иран атаковал дронами: сохраняют право на ответ

Азербайджан утром в четверг, 5 марта, подтвердил информацию об атаке со стороны Ирана. Целью была гражданская инфраструктура, один из беспилотников упал на здание аэропорта, другой дрон обнаружили у здания школы.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана. В результате инцидента пострадали люди.

Что заявил МИД Азербайджана?

По данным внешнедипломатического ведомства страны, один иранский беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичевани, одновременно другая воздушная цель приземлилась рядом со зданием школы в селе Шекерабад.

Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществленные с территории Ирана, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены два мирных жителя. Это нападение является нарушением норм и принципов международного права и способствует усилению напряженности в регионе,

– говорится в сообщении.

Согласно заявлению, страна требует от Ирана предоставить четкое объяснение относительно этого инцидента "в кратчайшие сроки", а также провести соответствующее расследование и принять меры, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.

Там отметили, что азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ. МИД страны также вызвало посла Ирана Моджтабу Демирчила для вручения ноты протеста из-за подобной атаки.