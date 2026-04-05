Уже получил предупреждение от Кремля: 3 причины, почему Лукашенко снова заговорил о войне

Александр Лукашенко критикует высшее военное руководство Беларуси, чтобы проверить лояльность армии и подготовить общество к возможному участию в войне. Самопровозглашенный президент разработал закон, который позволяет белорусской армии нанести превентивные удары по соседним государствам.

Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко объяснил 24 Каналу, что Путин может попытаться привлечь Беларусь к агрессии против НАТО, хотя Лукашенко пока сопротивляется.

Почему Лукашенко готовит общество к войне?

Новый закон должен изменить правила ведения войны, и теперь Вооруженные силы имеют право на превентивные удары по другим государствам в случае какой-либо угрозы. Речь идет не о США или Великобритании, а о странах, граничащих с Беларусью,

– сказал Латушко.

Лукашенко расширил интерпретацию угрозы, и теперь это не только концентрация войск в Чернигове, но и опасения о диверсионных группах, которые могут якобы перебросить на территорию Беларуси. Эксперт замечает, что такую вымышленную угрозу легко преувеличить, и оправдать агрессию под предлогом самообороны.

Белорусский диктатор постоянно повторяет слово "война" не только на встречах с военными, но и во время общения с гражданскими. Это может свидетельствовать о том, что Лукашенко обсуждает с Путиным варианты агрессивных действий не только против Украины, но и против стран НАТО – Литвы, Латвии и Польши.

Беларусь имеет стратегическое значение для России, потому что без ее территорий невозможно делать провокации на границах ЕС, и Путин давно хочет привлечь страну к конфликту полноценно. Местное население уже привыкло к этому сценарию, но если "прилетит в ответ", это может усилить социальные колебания.

Почему Лукашенко боится предательства от своего окружения?

Кроме того, после захвата Николаса Мадуро Лукашенко активно взялся инспектировать Вооруженные силы в обход высшего руководства, чтобы проверить лояльность армии и одновременно показать Путину, что она слаба для ведения боевых действий. Еще, вероятно, он боится предательства.

Он считает, что предателями могут быть Хренин и Муравейко – оба выпускники российских академий. Приказы в секретных конвертах с его подписью доставляли непосредственно командирам частей и соединений. Лукашенко таким образом проверял, подчиняются ли ему военные и как быстро реагируют на приказы,

– сказал Латушко.

Путин нуждается в расширении военных действий в Украине для достижения успеха, и может воспользоваться моментом кризиса в НАТО. Альянс наращивает военный потенциал и проводит учения, но из-за возможности выхода США ситуация сложная.

Поэтому Путин может попытаться создать, например, Нарвскую Народную Республику вроде ЛНР или ДНР, а потом проверить, применит ли НАТО 5 статью, чтобы защитить Эстонию.

"В этих условиях Путин имеет возможность реализовать свою самую большую мечту – привлечь Беларусь. Я думаю, что Лукашенко боится этого, потому что белорусы – пацифисты, и они против участия в войне против Украины или других стран. Если Путин даст приказ штурмовать Сувалкский коридор и начнут поступать гробы, социальное напряжение в стране стремительно возрастет. Это лишит Лукашенко остатков поддержки, хотя статистика и так не в его пользу", – отметил Латушко.

Поэтому Лукашенко может отказать Путину, хотя территорию и дальше будет предоставлять. Кремль уже предупредил Лукашенко об угрозе государственного переворота в 2030 году, который могут организовать США или другие крупные европейские страны. Тем самым Путин как бы сигнализирует Лукашенко, что если тот не будет слушаться, то союзники отстранят его от власти.

