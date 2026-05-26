Беларусь обвиняет Украину в пусках дронов, насчитали целых 116 за неделю: как ответили в ГПСУ

Соседняя страна продолжает нагнетать ситуацию – из Минска прозвучали заявления, мол, Украина нарушает воздушное пространство Беларуси. В ГПСУ ответили на эти обвинения.

Что говорят в ГПСУ о якобы пусках беспилотников из Украины на Беларусь?

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии 24 Каналу объяснил: это не что иное, как очередная попытка Беларуси обвинить в чем-то Украину. Минск просто перебрасывает ответственность на Украину.

При этом режим Лукашенко в очередной раз отмечает об отсутствии угроз для Украины со стороны Беларуси. Это мы уже слышали неоднократно, это мы проходили и хорошо помним. Еще прозвучало много каких-то абсурдных слов о ситуации в Украине и что ежедневно Беларусь средствами ПВО фиксирует регулярное пересечение границы с нашего государства боевыми БпЛА. Только за последнюю неделю насчитали 116,

– рассказал спикер.

Он задал риторический вопрос: сколько же белорусам приходилось сдерживаться, чтобы молчать о таких провокациях украинцев.

"К тому же их ПВО, вероятно, может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси, они почему-то не видят", – добавил Демченко.