Об угрозе из Беларуси и воздушной цели рассказал Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Зачем Беларусь запустила в Украину воздушный шар?

Демченко сообщил, что ГПСУ 2 мая зафиксировала воздушный шар, который запустили со стороны Беларуси. Он отметил, что страна, вероятно, хочет создавать провокации.

Он отметил, что угроза со стороны Беларуси никуда не исчезает несмотря на то, что большого количества российских военных на территории страны нет.

Воздушный шар, который запустила Беларусь, использовала ретранслятор для усиления сигнала воздушных целей России во время массированной атаки.

Представитель ГПСУ отметил, что задача подразделений разведки Украины и в дальнейшем следить за ситуацией, а пограничники должны наращивать оборону и быть готовыми к любым действиям.

Вниманию! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что на границе с Украиной в Беларуси наблюдается активность, создается инфраструктура и артиллерийские позиции. Россия заинтересована во втягивании Беларуси в войну.

Что еще известно об угрозе из Беларуси?

Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что на протяжении последних недель Беларусь осуществляет определенные провокации у границы с Украиной. По его словам, это снова гибридные действия со стороны России, потому что врагу важно, чтобы Украина оттянула определенные ресурсы на свою северную границу.

Владимир Зеленский сообщил, что на границе Украины с Беларусью зафиксирована специфическая активность, но признаков подготовки к немедленному наступлению нет. Украинская власть внимательно следит за ситуацией и готова действовать в случае угрозы.

Беларусь строит дорожную инфраструктуру и обустраивает артиллерийские позиции возле украинской границы. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что масштабные действия со стороны Беларуси маловероятны, возможны лишь мелкие провокации.