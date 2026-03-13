Чтобы не бахнул" "Орешник": Лукашенко порекомендовал Украине не лезть в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко взялся угрожать Украине и другим странам "Орешником". Также он посоветовал Киеву "не лезть" в Беларусь и НАТО.

Эти заявления белорусского диктатора прозвучали после того, как Владимир Зеленский отметил, что развернутый на белорусской территории Беларуси "Арешник" для НАТО должен быть законной целью. Об этом пишет "Белта".

Как Лукашенко угрожал "Орешником"?

Лукашенко заявил, что его задача – защищать Беларусь.

Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Храни Господь,

– добавил он.

А чтобы "Орешник" не бахнул, Лукашенко заявил, что надо, чтобы ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии "не лезли", и призвал "по-человечески решать вопросы".

Белорусский диктатор подчеркнул, что не будет "спать и наблюдать" за тем, как объекты в его стране будут считать "законной целью".

"Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать. 70 километров могу, 200 километров. У нас есть, чем достать", – заявил Лукашенко, порекомендовав своим оппонентам не разевать рот.

К слову, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в комментарии 24 Каналу отметил, что Россия системно использует заявления о "Арешнике" как инструмент ядерного шантажа и политического давления на Запад.

Что предшествовало?