Путин хочет открыть второй фронт: Россия пытается втянуть Беларусь в войну, – WSJ

Россия пытается усилить влияние на Беларусь и получить дополнительные возможности для реализации военных планов против Украины. Для этого Москва всё активнее оказывает давление на режим Александра Лукашенко.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Чего хочет добиться Россия?

По данным WSJ, с начала 2026 года Кремль усилил давление на Минск, поскольку там считают, что на фоне замедления наступления на Донбассе необходимо создавать новые очаги напряженности, используя для этого территорию Беларуси.

По словам американских и европейских чиновников, Россия в настоящее время рассматривает, в частности, возможность регулярного запуска беспилотников по украинским целям с территории Беларуси, как это, напомним, было еще в 2022 году.

Более того, сообщается, что Кремль может стремиться расширить потенциальную линию боевых действий в направлении западных областей Украины и таким образом заставить Киев перебрасывать туда дополнительные резервы с других участков фронта.

Отмечается, что Беларусь может стать плацдармом для гибридных операций против стран НАТО. Москва может использовать такие действия для проверки реакции Альянса, а также для попыток ослабить международную поддержку Украины.

The Wall Street Journal напоминает, что в прошлом году российские БПЛА уже фиксировались в воздушном пространстве Польши. По словам источников, в дальнейшем подобные инциденты могут стать не единичными случаями, а частью системной стратегии России.

Одним из главных рычагов влияния Москвы на Минск остается, например, финансовая зависимость белорусского режима. По данным источников, Кремль активно использует экономическое давление для продвижения собственных интересов.

По данным собеседников издания, значительную часть переговоров с белорусским руководством в основном ведет посол России в Беларуси Борис Гризлов, который имеет непосредственный контакт с диктатором Александром Лукашенко.

Согласно обнародованной информации, одним из ключевых аргументов российской стороны в соответствующих контактах якобы является возможность вышеупомянутого сокращения финансовой поддержки, от которой в значительной степени зависит Минск.

Какова ситуация на данный момент?

Напомним, заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушка сообщил украинской стороне о том, что Александр Лукашенко полностью превращает свою страну в военную платформу для России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что разведка зафиксировала в Беларуси оборудование, которое помогает Москве наносить удары дронами по территории Украины. Он также указал на рост поставок топлива для России.

В то же время Александр Лукашенко вновь уверяет, что Беларусь не будет принимать прямого участия в войне. Такие заявления звучат на фоне разговоров о возможном давлении Кремля на Минск и попытках России использовать территорию страны для провокаций.