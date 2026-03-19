Только после встречи с американской делегацией: Лукашенко отпустил на свободу 250 политзаключенных

Делегация США, посетившая Минск, непосредственно повлияла на положение белорусских политзаключенных, некоторым из них удалось выйти на свободу. Речь идет, в частности, о журналистке польского телеканала "Белсат" Екатерине Андреевой.

Женщина находилась за решеткой с 2020 года. Об этом информирует белорусская газета "Наша Нива".

К теме Не только белорусы: кого Лукашенко выпустил из тюрем по просьбе Трампа

Что известно об освобождении политзаключенных?

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне, 18 марта, обсуждал освобождение политзаключенных во время визита спецпосланника американского президента Джона Коула.

В список тех, кто вышел на свободу вошли такие люди:

Екатерина Андреева – журналистка;

Эдуард Пальчис – блогер;

Наста Лойка – правозащитница;

Никита Золотарь – был заключен несовершеннолетним, приговорен к пяти годам и получил еще 1,5 за толкание охранника;

Михаил Лапунов – отец Никиты, также политический заключенный;

Сергей Мавшук – 6,5 года за участие в протестах, жену которого депортировали в феврале 2025 года;

Кирилл Казей – приговорен в 2020 году к семи годам;

Николай Куляшов – бывший таможенник, помогал людям пересекать границу;

Денис Жалезко – осужден по девяти политическим уголовным статьям, отбыл около двух лет из пяти;

Павел Шпетный – анархист, приговорен к восьми годам по делу "Революционных действий";

Ким Самусенко – 6,5 года, брат Алексей уже на свободе;

Александр Козлянка – активист "Революционного действия", приговорен к 7,5 года за события 2018 года;

Дмитрий Кубаров – дизайнер, приговорен после выборов 2020 года к восьми годам за якобы хранение веществ для коктейлей Молотова.

В то же время правозащитный центр "Весна" сообщил, что 15 из 250 освобожденных политзаключенных депортировали в Литву, остальным разрешили остаться на родине.

На литовско-белорусской границе. Сегодняшнее освобождение 250 человек является значительной гуманитарной вехой и свидетельством преданности Президента прямой, жесткой дипломатии. Свобода – наша цель. Мы выражаем глубочайшую благодарность нашим литовским партнерам за их ключевую роль в этой миссии,

– написал Джон Коул.

Кому из политзаключенных удалось освободиться раньше?