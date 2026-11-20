Дональд Трамп после переговоров в Китае провел телефонный разговор с европейскими лидерами, собравшимися на заседание "Коалиции желающих". Президент США убеждал их договориться с Россией и сравнил боевые действия в Украине с битвой при Геттисберге.

Как пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, звонок был сделан с борта самолета Air Force One.

Что сказал Трамп о войне в Украине и Путине?

Помощница Трампа Натали Гарп позвонила Джареду Кушнеру, который как раз вел переговоры с европейцами в Берлине, и передала трубку американскому лидеру.

Во время разговора президент США заявил, что Владимир Путин якобы устал от войны и готов заключить соглашение, на которое раньше не согласился бы.

Трамп сравнил войну в Украине с битвой при Геттисберге и упрекнул союзников в том, что они тратят на поддержку Украины "миллиарды и миллиарды" долларов. Он подчеркнул, что эти ресурсы гораздо полезнее было бы направить на нужды собственных "прекрасных стран", а потому Европе стоит сесть за стол переговоров с Россией.

Справка: Битва при Геттисберге – одна из самых кровопролитных битв Гражданской войны в США, состоявшаяся 1–3 июля 1863 года.

Об этой беседе также сообщило издание Politico. Оно отметило, что президент США якобы раскритиковал помощь Европы Украине, заявив, что миллиарды долларов тратятся на конфликт, в котором гибнут люди.

В то же время американские собеседники издания уточнили, что прямого приказа прекратить финансирование Киева не звучало. Мол, Трамп лишь пытался объяснить, сколько денег европейцы могли бы сэкономить, если бы война закончилась.

Какова же на самом деле позиция Путина?

Звонок европейцам состоялся после переговоров в китайском Шэньчжэне с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Во время общения с журналистами российский диктатор сделал ряд заявлений, свидетельствовавших о его нежелании идти на мирное соглашение.

В частности, он заявил, что Москва не согласится на переговоры об ограниченном прекращении огня. Причиной такого решения Путин назвал украинские ракетные удары на этой неделе по Керченскому мосту, соединяющему Россию с оккупированным Крымом.

Кроме того, глава Кремля повторил свои претензии на 4 украинские области, частично оккупированные российской армией.