Як пише Washington Post з посиланням на обізнані джерела, дзвінок відбувся з борту літака Air Force One.

Adv

популярні відео

Що сказав Трамп про війну в Україні і Путіна?

Помічниця Трампа Наталі Гарп зателефонувала Джареду Кушнеру, який саме вів переговори з європейцями у Берліні, і передала слухавку американському лідеру.

Під час розмови президент США заявив, що Володимир Путін втомився від війни та готовий укласти угоду, на яку раніше не погодився б.

Трамп порівняв війну в Україні з битвою під Геттісбергом і дорікнув союзникам за те, що вони витрачають на підтримку України "мільярди й мільярди" доларів. Він підкреслив, що ці ресурси значно корисніше було б спрямувати на потреби власних "прекрасних країн", а тому Європі варто сідати за стіл перемовин із Росією.

Довідка: Битва під Геттісбергом – одна з найкривавіших битв Громадянської війни в США, яка відбулася 1 – 3 липня 1863 року.

Реклама

Про цю бесіду також повідомило видання Politico. Воно зазначило, що президент США нібито розкритикував допомогу Європи Україні, заявивши, що мільярди доларів витрачають на конфлікт, у якому гинуть люди.

Водночас американські співрозмовники видання уточнили, що прямого наказу припинити фінансування Києва не звучало. Мовляв, Трамп лише намагався пояснити, скільки грошей європейці могли б зекономити, якби війна закінчилася.

Якою ж насправді є позиція Путіна?

Дзвінок до європейців відбувся після переговорів у китайському Шеньчжені за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Під час спілкування з журналістами російський диктатор зробив низку заяв, які свідчили про його небажання йти на мирну угоду.

Зокрема, він заявив, що Москва не погодиться на переговори про обмежене припинення вогню. Причиною такого рішення Путін назвав українські ракетні удари цього тижня по Керченському мосту, який з'єднує Росію з окупованим Кримом.

Окрім того, очільник Кремля повторив свої претензії на 4 українські області, частково окуповані російською армією.