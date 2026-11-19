Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

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Які подробиці?

Чергові заяви щодо війни пролунали під час заходів саміту АТЕС 19 листопада 2026 року. Путін підкреслив, що не бачить нездоланних перешкод для досягнення домовленостей щодо України.

За його словами, врегулювання ситуації можливе лише за умови, що всі сторони погодяться піти на поступки. Російський президент стверджує, що для припинення бойових дій необхідно, аби всі визнали так звані "реалії та компроміси".

Водночас пролунала категорична відмова від будь-яких поступок захопленими землями. Путін публічно назвав безглуздими намагання змусити Москву поступитися в питаннях територіального характеру, вкотре просуваючи риторику закріплення окупації.

До того ж, очільник Кремля вважає безглуздим прагнення України ще певний час утримувати решту 10% Донбасу, які залишаються під контролем ЗСУ.

А от удари по Кримському мосту диктатору не сподобалися. Коментуючи ці питання, Путін заявив, що Керченський міст нібито має виключно цивільне призначення та не використовується для транспортування військової техніки. При цьому, він пригрозив відповіддю на атаки.