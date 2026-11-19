Путін анонсував відповідь за удари по Кримському мосту / Колаж 24 Каналу

Росія планує відновити пошкоджений Кримський міст та готує відповідь на удари. Путін запевнив, що транспортний перехід є виключно цивільним і нібито не використовується для перевезення військової техніки.

Як повідомляють російські засоби масової інформації, у Кремлі планують найближчим часом відремонтувати пошкоджені конструкції транспортного переходу через Керченську протоку. Adv популярні відео Що саме сказав Путін про удари по Кримському мосту? Глава держави виступив із відкритими погрозами щодо наслідків атаки та заявив, що держава обов'язково завдасть ударів у відповідь. При цьому він окремо намагався заперечити логістичне значення споруди для забезпечення армії загарбників. Кримський міст – виключно мирний об'єкт, його не використовують для перевезення військової техніки– заявив Путін. Зазначимо, що Генштаб ЗСУ та Міноборони України повідомили про нову операцію проти Кримського мосту. Сили оборони України використали протикорабельні ракети "Нептун" та інші засоби ураження під час операції проти Керченського мосту. Внаслідок серії ударів переправа зазнала значних пошкоджень, а рух поїздів нею зупинили.

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