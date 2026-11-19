Зруйновано залізничну частину Керченського мосту / Кореспондент.net
Сили оборони застосували протикорабельні ракети "Нептун" під час операції з ураження Керченського мосту. Ударів також завдавали іншими українськими засобами ураження. Після серії атак російська переправа зазнала значних руйнувань, а рух поїздів через неї зупинили.
Про результати операції повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України.
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Що відомо про наслідки удару по Керченському мосту?
За даними Генштабу, українські ракети влучили в районі арки та залізничних колій. Наразі рух поїздів через міст зупинено.
У відомстві наголосили, що Керченський міст є важливою логістичною артерією, якою Росія постачає окупаційні угруповання на півдні України пальним, боєприпасами та військовою технікою. Тому пошкодження переправи ускладнює забезпечення російських військ.
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Нічна атака стала прямою відповіддю на масований терор з боку агресора. Лише за попередню ніч російська армія випустила по мирних українських містах 98 ударних безпілотників і ракети різних типів.
Які ще логістичні маршрути Росії опинилися під ударами Сил оборони?
Керченська переправа – лише одна ланка ланцюга, яким противник живить фронт. Крок за кроком Сили оборони знижують можливості і решти російської військової логістики. За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів: через Сіверський Донець поблизу Пришиба на Луганщині та через річку Міус у районі Таганрога Ростовської області. Ще один міст – через Міуський лиман поблизу Лакедемонівки на Ростовщині – зазнав ураження 14 листопада.
У Генштабі пояснили, що виведення мостів з ладу змушує російські війська шукати довші маршрути, створює затори на переправах і затримує постачання боєприпасів та пального на фронт.
У Силах оборони наголосили, що продовжуватимуть системно завдавати ударів по об'єктах, які підтримують воєнний потенціал Росії.
Ще напередодні, 18 листопада, у мережі з'явилося відео, на якому люди проїжджали Кримським мостом і знімали наслідки попередньої атаки. На кадрах було видно пошкодження автомобільної частини переправи: зокрема, зруйновану арку та проліт, який упав у воду. А вже в ніч на 19 листопада українські військові завдали нового удару – цього разу по залізничній частині мосту.
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