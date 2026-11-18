Нові кадри зруйнованого Керченського мосту / GettyImages
Кримський міст після ударів України: у мережі показали масштабні руйнування зблизька. На кадрах видно понівечену автомобільну частину споруди, непридатну для використання.
Кадри опублікував моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.
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Що відомо про стан переправи?
На відео можна побачити місце, де раніше була арка, а також зруйновану ділянку автомобільного полотна. Цілий проліт конструкції опинився у воді. Крім того, пошкоджень зазнали сусідні елементи мосту.
Прогнози
Кадри руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту після атаки дивіться тут:
Водночас залізничне сполучення наразі продовжує функціонувати. Російське Міністерство транспорту стверджує, що поїзди курсують за розкладом, а також призначають додаткові рейси.
Напередодні військові аналітики та OSINT-спільноти оприлюднили кадри влучань по споруді, які демонструють руйнування в районі ключових опор. Ще раніше, внаслідок вибуху бойової частини безпілотника 16 листопада, автомобільна арка конструкції змінила нахил приблизно на 15 градусів.
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