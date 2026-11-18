Кадри опублікував моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

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Що відомо про стан переправи?

На відео можна побачити місце, де раніше була арка, а також зруйновану ділянку автомобільного полотна. Цілий проліт конструкції опинився у воді. Крім того, пошкоджень зазнали сусідні елементи мосту.

Кадри руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту після атаки дивіться тут:

Водночас залізничне сполучення наразі продовжує функціонувати. Російське Міністерство транспорту стверджує, що поїзди курсують за розкладом, а також призначають додаткові рейси.

Один із автомобільних прольотів Кримського мосту / Фото Exilenova+.

Пошкоджені переправи Кримського мосту / Фото Exilenova+.

Напередодні військові аналітики та OSINT-спільноти оприлюднили кадри влучань по споруді, які демонструють руйнування в районі ключових опор. Ще раніше, внаслідок вибуху бойової частини безпілотника 16 листопада, автомобільна арка конструкції змінила нахил приблизно на 15 градусів.