Закарбували в історії цей момент ексклюзивними кадрами у телеграм-каналі Exilenova+.

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Як руйнувався Кримський міст

Оприлюднені матеріали демонструють результативну роботу українських засобів ураження по мостовому переходу через Керченську протоку. На відео зафіксовані спалахи та руйнування в районі ключових опорних елементів ворожої споруди.

Збудована Росією переправа залишається стратегічною артерією для забезпечення окупаційного угруповання на півдні України.

Чергове вогневе ураження істотно ускладнює перекидання живої сили та військової техніки російської армії.

Як вже повідомлялося, спецоперацію з ураження автомобільної частини мосту провели спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа СБУ, застосувавши ракети-дрони "Паляниця". Унаслідок точних ударів у зону кріплення металевих арок частина конструкцій обвалилася безпосередньо у воду.

Роками Кремль називав Кримський міст одним із найзахищеніших об'єктів у світі та демонстрував його як символ своєї могутності. Тепер замість символу російської величі – зруйновані конструкції на морському дні. СБУ вже вчетверте перекреслила міф про недосяжність та невразливість мосту– зазначили у відомстві.

А перед цим атака 16 листопада спричинила нахил автомобільної арки мосту приблизно на 15 градусів. Рух спорудою був заблокований, унаслідок чого по обидва боки переправи утворилися черги з близько двох тисяч автомобілів.